Celje Lasko-Prvo PD Zagreb: jogo de últimos na Liga dos Campeões

Colocados nas duas últimas posições no Grupo B da Liga dos Campeões, Celje Lasko e Prvo PD Zagreb encontram-se esta quinta-feira em solo esloveno, numa partida na qual ambas as equipas procurarão resultados positivos que permitam sair da atual situação negativa.



Em pior estado está o conjunto de Zagreb, que em seis jogos perdeu sempre e que, para piorar a situação, tem o seu campeonato parado. Algo que poderia ser positivo, por um calendário menos preenchido, mas a verdade é que se tem visto precisamente o oposto, com seis derrotas e um registo de 194 golos sofridos e 144 marcados - a uma média de 32 golos sofridos e 24 marcados.



Do lado oposto, o Celje Lasko tem apenas uma vitória no seu registo, precisamente diante deste Zagreb, quando há mês e meio venceram em solo croata por 30-22. Um resultado moralizador para uma equipa que vem também de um bom score no plano interno, com a vitória no domingo diante do Maribor.

CÓD 267 Celje Lasko 1.36 Empate 8.88 Prvo PD Zagreb 3.48