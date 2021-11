Celta de Vigo-Barcelona: catalães com deslocação complicada

Em encontro da jornada 13 da Liga espanhola, Celta de Vigo e Barcelona encontram-se este sábado na Galiza, num encontro que colocará frente a frente duas equipas que estão a realizar inícios de temporada algo discretos. Os catalães, habituados a andar lá por cima, são apenas nonos, com 16 pontos, ao passo que os galegos estão seis posições abaixo, no 15.º lugar, com 11.



Vindo de um triunfo da meio da semana diante do Dinamo Kiev, o Barcelona procura ganhar nova vida no plano interno, onde leva três jogos seguidos sem vencer, com um empate e duas derrotas no registo. Os catalães, refira-se, neste jogo terão várias baixas de registo, como Sergio Agüero, Martin Braithwaite, Pedri, Gerard Piqué e Ousmane Dembélé, havendo ainda dúvidas quanto a Sergi Roberto e Sergiño Dest.



Do lado oposto, Santi Mina e Brais Méndez são baixas certas nuns galegos que entram em campo vindos de dois jogos seguidos sem ganhar, com uma derrota perante a Real Sociedad e um emapte com o Rayo Vallecano.



Quanto ao confronto direto, nota para o facto de o Barcelona ter marcado em oito dos últimos nove duelos entre estes dois confrontos e ter sido sempre a primeira equipa a fazê-lo. Em apenas um dos últimos cinco jogos não houve pelo menos 3 golos, sendo que na temporada passada houve um triunfo para cada lado e sempre para a equipa forasteira: o Celta ganhou em Camp Nou por 2-1 e o Barça no Balaídos por 3-0. Como será desta?

