Celta de Vigo-Barcelona: catalães procuram pressionar Real Madrid

Empatado pontualmente com o Real Madrid, mas com desvantagem no confronto direto, o Barcelona procura este sábado colocar pressão no arquirrival, tentando em Vigo alcançar uma vitória sobre o Celta que lhe permita isolar-se provisoriamente no topo da tabela.



Vindo de uma série de cinco jogos seguidos sem perder - quatro deles no pós-retoma -, o Barcelona entra em campo depois de uma complicada mas moralizadora vitória diante do Athletic Bilbao, num duelo no qual confirmou também o seu bom registo defensivo, já que nessa mão cheia de duelos não sofreu qualquer golo.



E se a fase é positiva nos catalães, a verdade é que também o é nos galegos, que nesta retoma conseguiram duas vitórias, um empate e uma derrota, um registo que lhes permitiu somar 7 pontos que ajudaram a escapar da zona perigosa - são precisamente 7 os pontos de avanço para o Maiorca, o primeiro conjunto abaixo da linha de água.



Por fim, olhar para o confronto direto, onde há um dado a ter em conta: apesar de ter vantagem, o Barcelona tem sentido dificuldades no Balaidos, já que vai em seis jogos seguidos sem ganhar no reduto galego - nesse período o melhor que conseguiu foram três empates.

