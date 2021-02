Celta de Vigo-Elche: em busca da vitória

No arranque da jornada 23 da Liga espanhola, Celta de Vigo e Elche encontram-se esta sexta-feira no Balaídos, numa partida que colocará frente a frente o 10.º, com 26 pontos, e o 19.º, com 18.



Será um embate entre duas equipas a viver momentos menos positivos - o Celta não vence há sete jogos; o Elche há seis -, mas a verdade é que os galegos até chegam moralizados pelo seu último resultado, com o empate diante do líder At. Madrid. Um jogo que acabou na terceira igualdade consecutiva dos galegos e onde Facundo Ferreyra, ex-avançado do Benfica, conseguiu marcar.



Quanto ao Elche, não vence desde 6 de janeiro, numa partida da Taça do Rei diante do La Nucía. Contando apenas partidas da Liga, o Elche leva já 15 encontros consecutivos sem ganhar. Para mais, o Elche sofreu golos nos últimos seis jogos, sendo que em quatro dos últimos cinco foi a primeira equipa a encaixar e aquela que chegou ao descanso em desvantagem.



Olhando por fim ao confronto direto, o Celta tem razões para sorrir, pois não perdeu nenhum dos últimos três jogos diante do Elche, sendo que conseguiu marcar em todos. Falando em golos, note-se que a última meia dúzia de duelos entre estas duas equipas teve sempre 2 ou menos golos.

CÓD 130 Celta de Vigo 1.46 Empate 3.91 Elche CF 6.85