Celta de Vigo-Espanyol: mais um empate para a conta?

Celta de Vigo Empate Espanyol Barcelona

Na abertura da jornada 18 de La Liga, Celta de Vigo e Espanyol encontram-se esta sexta-feira no Balaídos, numa partida que colocará frente a frente o 14.º e 9.º colocados, respetivamente.Com 23 pontos, o conjunto catalão entra em campo em melhor posição, mercê das 6 vitórias, 5 empates e 6 derrotas que tem no seu registo. O Espanyol marcou até ao momento 19 golos e sofreu 18, sendo que no duelo mais recente, disputados a meio da semana para a Copa do Rei, bateu o Cristo Atlético por 2-1. David López e Óscar Gil são baixas certas neste duelo.Quanto ao Celta, vem também de uma vitória a meio da semana para a Copa do Rei, diante do Andorra, também por 2-1, mas no campeonato o cenário é bem distinto, já que tem 17 pontos, fruto de 4 vitórias, 5 empates e 8 derrotas. Em termos de golos o registo é de 17 marcados e 21 sofridos. Em termos individuais, Iago Aspas, Augusto Solari e Hugo Mallo são dúvidas.Em termos de confronto direto, os últimos cinco jogos acabaram em empate, sendo que o último triunfo de uma das equipas foi em 2017/18, quando o Espanyol ganhou em casa por 2-1.