Celta de Vigo-Getafe CF: à procura de melhores dias

Duelo da 33.ª jornada da Liga espanhola, com um embate entre Celta de Vigo e Getafe CF, que colocará frente a frente o 11.º e o 15.º colocados, respetivamente.Com 39 pontos, o Celta entra em campo em melhor posição, mas a verdade é que nos últimos dez jogos somente ganhou três, tendo perdido quatro e empatado outros três. Quanto ao Getafe, tem 32 pontos e nos últimos dez encontros ganhou dois, empatou quatro e perdeu quatro.Em termos de confronto direto, o Celta leva três partidas a marcar ao Getafe e quatro seguidas sem perder. Em quatro dos últimos cinco encontros o marcador final foi inferior a 3 golos, sendo que curiosamente a exceção foi em outubro, com a vitória do Celta por 3-0 em casa do Getafe.