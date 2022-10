Celta de Vigo-Getafe: equipas em momento menos bom

CÓD 166 Celta de Vigo 1,73 Empate 3,4 Getafe CF 4,9

No encerramento da jornada 11 da Liga espanhola, Celta de Vigo e Getafe encontram-se esta segunda-feira no Balaídos, num duelo entre duas equipas separadas por 1 ponto e três posições na tabela.Na frente, no 14.º posto com 19 pontos, o Celta de Vigo entra em campo vindo de três derrotas seguidas e numa sequência na qual foi a primeira equipa a sofrer em cinco dos últimos seis jogos. Falando em golos, apenas dois dos últimos sete jogos dos galegos não tiveram 3 ou mais no total final. Quanto ao Getafe, em 17.º com 9 pontos, vem de quatro jogos sem ganhar, com dois empates e duas derrotas.Em relação ao confronto direto, olhar primeiro aos golos, já que apenas um dos últimos seis jogos entre estas equipas teve 3 ou mais golos. Foi curiosamente na época passada, na vitória do Celta fora de casa por 3-0. Em 2021/22, refira-se, o triunfo foi sempre da equipa visitante, já que o Getafe ganhou em Vigo por 2-0 na segunda volta.