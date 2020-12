Celta de Vigo-Huesca: galegos tentam fechar ano por cima

Na última partida do ano para ambos os conjuntos, Celta de Vigo e Huesca encontram-se esta quarta-feira em solo galego, numa partida que colocará frente a frente o oitavo e o último colocados da tabela da Liga espanhola, respetivamente.



Com 20 pontos, fruto de cinco vitórias, cinco empates e cinco derrotas, o Celta chega a este jogo na melhor série da temporada, com seis jogos seguidos sem perder, nos quais conseguiu quatro das suas cinco vitórias no campeonato. Um momento claramente positivo que nesta partida procurarão ampliar, isto perante uma equipa do Huesca que na última meia dúzia de encontros o melhor que conseguiu foram duas vitórias e dois empates.



Registos negativos que curiosamente vão contra um outro, que está em comum entre ambas as equipas: tanto Celta como Huesca foram a primeira equipa a marcar em quatro dos últimos cinco duelos que disputaram. A diferença é que o Huesca marcou e não segurou as vantagens, ao contrário do Celta, que não perdeu qualquer duelo nesta série de partidas.



Quanto ao confronto direto, aí não há grandes motivos para o Huesca sorrir, já que vai em quatro jogos seguidos sem vencer diante do Celta e em seis seguidos a sofrer. Na época passada, por exemplo, registou-se uma vitória por 2-0 em Vigo e um empate a 3 em Huesca. Como será desta vez?

CÓD 117 Celta de Vigo 1.73 Empate 3.55 Huesca 4.42