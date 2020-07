Celta de Vigo-Levante: galegos podem carimbar permanência

Ainda com o fantasma da despromoção a pairar, o Celta de Vigo pode esta quinta-feira carimbar a sua permanência na Liga espanhola, precisando para tal de vencer diante do Levante para deixar a questão já resolvida. Aliás, mesmo sem vencer os galegos podem celebrar, mas para tal terão de esperar que Leganés e Maiorca não vençam nos seus duelos.



Atualmente em 16.º, o Celta entra em campo num momento claramente negativo, com cinco jogos seguidos sem vencer e sempre a sofrer golos, ainda que nessa fase tenha conseguido duas grandes surpresas, ao travara Barcelona e At. Madrid.



Quanto ao Levante, vai em quatro jogos seguidos sem vencer e três a sofrer golos, sendo que nos dois mais recentes perdeu mesmo.



Em relação ao confronto direto, de notar que o balanço tem sido de equilíbrio, havendo apenas a registar alguns dados no que a golos diz respeito: no global, seis dos últimos sete duelos entre galegos e valencianos tiveram pelo menos três golos, sempre com ambas as equipas a marcar. No aspeto individual, o Celta sofreu golos nos últimos quatro duelos, tendo sido a primeira equipa a marcar em oito dos últimos dez duelos. Nessa dezena de jogos mais recentes, refira-se, o Levante sofreu sempre.

CÓD 126 Celta de Vigo 1.57 Empate 3.98 Levante 4.98