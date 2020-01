Celta de Vigo-Osasuna: duelo com várias baixas confirmadas de parte a parte

Celta de Vigo e Osasuna travam forças, este domingo, em jogo a contar para a 19.ª jornada do campeonato espanhol (La Liga), num confronto que coloca frente a frente duas formações com várias baixas confirmadas para este encontro.



Sergio Alvarez, Nestor Araujo e Ivan Villar são baixas confirmadas no plantel do Celta de Vigo, que entra para esta jornada na penúltima posição da tabela classificativa (19.º), com apenas 14 pontos amealhados, fruto de três triunfos, cinco empates e dez derrotas no campeonato.



Já o Osasuna não poderá contar com Enrique Barja, Facundo Roncaglia e o guarda-redes espanhol Ruben. A equipa entra para esta ronda na 12.ª posição, com 23 pontos, fruto de cinco triunfos, oito empates e cinco derrotas na prova.



No que toca ao confronto direto recente, destaque para dois triunfos do Celta de Vigo contra apenas um do Osasuna, tendo-se registado ainda dois empates entre ambas as formações.

CÓD 119 Celta de Vigo 2.05 Empate 3.26 Osasuna 3.41