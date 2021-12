Celta de Vigo-Valencia: equipas em boas sequências de resultados

CÓD 164 Celta de Vigo 2.05 Empate 3.24 Valência 3.4

No fecho da jornada 16 da Liga espanhola, com um embate entre o 13.º colocado Celta de Vigo e o 11.º Valencia, duas equipas que entram em campo separadas por 3 pontos na tabela classificativa e ambas colocadas na segunda metade da tabela.Com 19 pontos, o Valencia está no referido 11.º lugar, com 4 vitórias, 7 empates e 4 derrotas, numa época na qual marcou até ao momento 22 golos e sofreu 21. Neste jogo sem Gabriel Paulista, Mouctar Diakhaby e Dimitri Foulquier - e com Thierry Correia em dúvida -, os che não perderam nenhum dos últimos cinco jogos, ainda que só tenham vencido dois, um para o campeonato e outro para a Copa do Rei.Quanto ao Celta, tem curiosamente os mesmos cinco jogos seguidos sem perder e também duas vitórias nesse período, também para a Copa do Rei e campeonato. A diferença acaba por ser o balanço global na Liga, com 16 pontos, fruto de 4 vitórias, 4 empates e 7 derrotas e 16 golos marcados e 19 sofridos.A fechar, um olhar ao confronto direto, que nos mostra primeiro de tudo uma tendência para poucos golos: apenas dois dos últimos sete tiveram pelo menos 3 no total. Um deles foi na época passada, no triunfo galego por 2-1 em casa.