Celtic Glasgow - Glasgow Rangers: dia de Old Firm que pode dar novo líder

• Foto: Reuters

Equipa onde brilha o português Jota, o Celtic recebe esta quarta-feira o Rangers no tradicional Old Firm, numa partida da 24.ª jornada da qual poderá sair um novo líder, que será precisamente o conjunto católico - isto caso vença esta partida.



O líder neste momento é o Rangers, com 56 pontos, conseguidos com 17 vitórias, 5 empates e somente 1 derrota. A turma visitante nesta partida conta com 48 golos marcados e 18 sofridos, um registo em tudo similar ao do Celtic, que conta com 47 golos marcados e 13 sofridos. A diferença está mesmo nos pontos, com 54 conseguidos com 17 vitórias, 3 empates e 3 derrotas.



Em termos de registo recente, ambas as equipas levam dez partidas seguidas sem perder (contando todas as provas), sendo que o Celtic leva uma outra sequência em vigor, com cinco triunfos consecutivos. Nos dez jogos que não perdeu, o Rangers foi mesmo a primeira equipa a marcar, ainda que apenas dois desses duelos tenham tido mais do que 3 golos. Do lado do Celtic a destacar em termos de golos o registo de terem também sido a primeira equipa a marcar em todos os últimos cinco encontros, tendo em quatro deles chegado ao descanso na frente.



Quanto ao confronto direto, o Rangers leva sete dérbis sem perder e três a ganhar. Em seis dos últimos sete foi a primeira equipa a marcar. Ainda assim, de notar que normalmente o registo de golos é baixo, com apenas um dos últimos sete a ter pelo menos 3 golos. No duelo mais recente, jogado em agosto, ganhou o Rangers por 1-0.

Por Record