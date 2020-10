Celtic Glasgow-AC Milan: deslocação perigosa para Rafael Leão

A viver um arranque de temporada praticamente perfeito, com sete vitórias em sete jogos (num deles venceu nos penáltis, diante do Rio Ave), o AC Milan inicia esta quinta-feira a sua caminhada na Liga Europa, com uma visita ao sempre complicado reduto do Celtic, um palco no qual os católicos costumam ser um osso duro de roer. Ainda assim, sem público, a história pode mudar ligeiramente, tal como se viu já esta temporada, com duas derrotas caseiras nos últimos cinco encontros.



O mais recente foi bem doloroso, diante do Rangers, ao passo que o outro representou necessariamente um rombo financeiro, já que ditou o adeus da equipa de Glasgow à Liga dos Campeões.



E não bastasse esse registo algo 'sinuoso' a verdade é que os escoceses terão pela frente uma das equipas em melhor momento na Europa, com 13 vitórias seguidas e uns incriveis 24 encontros consecutivos sem perder. Para mais, o conjunto de Rafael Leão conseguiu ser a primeira equipa a marcar em nove dos últimos dez jogos e chegou ao descanso na frente em oito deles.



A finalizar, de referir que este será o nono embate entre escoceses e italianos, o primeiro desde 2013, num confronto direto que por agora dá ampla vantagem aos transalpinos, com cinco vitórias e apenas uma derrota. Nos três jogos mais recentes houve triunfo italiano, sempre sem golos sofridos.

CÓD 132 Celtic Glasgow 4.13 Empate 3.77 AC Milan 1.83