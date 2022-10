Celtic Glasgow-RB Leipzig: escoceses procuram 'devolver' derrota da semana passada

CÓD 111 Celtic Glasgow 3,05 Empate 3,75 RB Leipzig 2,05

Uma semana depois da vitória alemã em casa, Celtic Glasgow e RB Leipzig encontram-se novamente esta terça-feira, agora para um duelo no qual a turma escocesa procurará devolver na mesma moeda perante os seus adeptos.Sem Carl Starfelt e Callum McGregor, o Celtic entra em campo depois de ter ganho no fim de semana diante do St. Johnstone por 2-1. Nesse jogo, refira-se, os escoceses ampliaram para seis o número de jogos seguidos a sofrer golo.Quanto ao RB Leipzig, que no fim de semana empatou diante do Mainz, temcomo baixas Konrad Laimer, Lukas Klostermann, Dani Olmo e Péter Gulácsi. Sem este quarteto, os germânicos terão a missão de somar um resultado positivo, que pode ampliar para quatro o número de jogos sem perder.Olhando a outras estatísticas, note-se que sete dos últimos nove jogos de ambas as equipas tiveram 3 ou mais golos, um dado que pode ser interessante ter debaixo de olho na hora de fazer previsões.Note-se, por fim, que em três jogos o RB Leipzig marcou sempre pelo menos um golo ao Celtic: houve duas vitórias alemãs e uma escocesa nesse período.