Central Coast Mariners-Perth Glory FC: último jogo antes da festa

Último jogo do ano na A-League, com o Central Coast Mariners a receber a visita do Perth Glory FC, num duelo a disputar na madrugada de terça para quarta-feira que colocará frente a frente o nono e o quarto colocados, respetivamente.



Vindo de uma vitória caseira, que travou uma senda de duas derrotas seguidas, o conjunto da casa espera fechar o ano da melhor forma, ao passo que os visitantes tentam o quarto triunfo seguido, algo que esta temporada ainda não conseguiram.

CÓD 208 Central Coast M 3.57 Empate 3.29 Perth Glory FC 1.69