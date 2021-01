Central Coast Mariners-WS Wanderers: conjuntos com arranques distintos

Central Coast Mariners e WS Wanderers defrontam-se, esta terça-feira, em jogo a contar para o campeonato australiano de futebol, num encontro que colocará frente a frente duas equipas com arranques distintos neste início de temporada.

À entrada para esta ronda, os Central Coast Mariners posicionam-se no 1.º lugar, com 6 pontos, fruto de duas vitórias nos dois primeiros jogos, enquanto que os WS Wanderers encontram-se no 5.º posto, com 4 pontos, após somar um triunfo, um empate e uma derrota até ao momento.

Nos últimos cinco jogos, entre todas as competições em que as duas equipas se encontram atualmente inseridas, de notar que os Central Coast Mariners registaram três vitórias (Melbourne Victory, Newcastle Jets e Macathur FC), um empate (WS Wanderers) e uma derrota (Sutherland Sharks), ao passo que os WS Wanderers somaram dois triunfos (Melbourne Victory e Newcastle Jets), um empate (Sydney FC) e duas derrotas (Wester United e Macarthur FC).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para a superioridade dos WS Wanderers, equipa que venceu três dos últimos cinco jogos disputados entre as duas formações.