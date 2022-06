Central Córdoba-Argentinos Jrs.: totalmente empatados na tabela

CÓD 135 Central Córdoba 2.65 Empate 2.95 Argentinos Jrs. 2.55

Encontro da 6.ª jornada do campeonato argentino, com um embate entre duas equipas que entram em campo totalmente empatadas na tabela. Os mesmos pontos (7), os mesmos golos marcados (5) e sofridos (5) e, naturalmente, a mesma diferença de golos (0). Será, por isso, uma tentativa de tira-teimas entre os dois conjuntos, ainda que possa até dar-se o caso de... acabar tudo como começou.A atuar em casa, o Central Córdoba vem de um triunfo sobre o Talleres de Pedro Caixinha por 2-0, num jogo no qual se confirmou a tendência para haver poucos golos: apenas um dos últimos cinco teve 3 ou mais.Quanto ao Argentinos Jrs., vem de dois jogos sem ganhar (empate e derrota) e leva já nove partidas consecutivas a sofrer pelo menos um golo. Em sete deles, refira-se, sofreu mas... também marcou. Quanto ao total final, a tendência é também baixa: apenas dois dos últimos sete tiveram 3 ou mais.Quanto ao confronto direto, nota para o registo positivo do Argentinos Jrs., que não perdeu nenhum dos cinco jogos que disputou diante do Central Córdoba. No balanço há dois triunfos e três empates, com um registo de golos global que não é animador: o Central Córdoba marcou 2 e o Argentinos Jrs. chegou aos 5.