Central Córdoba-Boca Juniors: duelo histórico

Segundo colocado na Superliga argentina, com apenas menos 3 pontos do que o líder River Plate, o Boca Juniors visita na madrugada desta segunda-feira o reduto do Central Córdoba, uma equopa que ocupa o 17.º posto, com 24 pontos, menos 12 do que os xeneizes.



Com duas vitórias nos últimos seis jogos do campeonato, o conjunto de Córdoba vem de uma delas, na visita ao reduto do Aldosivi, ao passo que o Boca, em sentido inverso, chega a este duelo vindo de três triunfos, dois deles nas últimas duas partidas.



De notar que este será o primeiro encontro da história entre estas duas formações, sendo que no plano estatístico há a realçar o facto de cinco dos últimos seis jogos caseiros do Central Córdoba terem tido um total de golos inferior a três golos.