Cerro Porteño-Fluminense: cariocas em bom momento

Encontro da primeira mão dos 'oitavos' da Libertadores, com os paraguaios do Cerro Porteño a receberem na noite de terça-feira a visita do Fluminense, numa partida que coloca frente a frente o 2.º do Grupo H e o 1.º do Grupo D, respetivamente.



Com três vitórias, um empate e duas derrotas na fase de grupos, o Cerro entra em campo depois de mês e meio de paragem por conta da Copa América, ao contrário dos brasileiros, que nesta fase jogaram... como se não houvesse competição continental.



Vindo de três jogos sem perder no campeonato, com duas vitórias e um empate, o Flu acabou a fase de grupos desta Libertadores com três triunfos, dois empates e uma derrota, algo que permitiu acabar à frente do River Plate.



Esta será, refira-se, a terceira partida de sempre entre estes dois conjuntos, havendo por agora a reportar duas vitórias seguidas dos brasileiros, ambas em 2009.