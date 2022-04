Cerro Porteño-Peñarol: duelo da 3.ª jornada da Libertadores

CÓD 208 Cerro Porteño 1.7 Empate 3.1 Peñarol 4.3

Encontro da 3.ª jornada do Grupo G da Libertadores, com um embate entre os dois primeiros colocados Cerro Porteño e Peñarol, respetivamente. Ainda sem derrotas, o Cerro Porteño conta com 4 pontos, depois de ter vencido um encontro e empatado outro. Já o Peñarol tem 3 pontos, fruto de um triunfo e uma derrota.Olhando aos registos recentes, contando todas as provas, o Cerro Porteño venceu seis, empatou dois e perdeu outros dois jogos nos últimos dez encontros disputados. Já o Peñarol, nessa mesma dezena de duelos, ganhou cinco, empatou três e perdeu dois.Nota final para o facto deste ser o primeiro jogo oficial entre as duas equipas.