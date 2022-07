CF Pachuca-Mazathlan FC: duelo de extremos no México

CÓD 296 CF Pachuca 1.43 Empate 3.75 Mazathlan FC 5.75

Num duelo da 3.ª jornada do Torneio Apertura mexicano, CF Pachuca e Mazathlan FC encontram-se na madrugada de terça-feira no Estadio Miguel Hidalgo, num duelo que colocará em confronto duas equipas que tiveram arranques de época bem distintos.Os da casa, em segundo na tabela, venceram os dois jogos que disputaram, marcando 4 golos e sofrendo somente 1. Já o Mazathlan FC é último, com duas derrotas, 2 golos marcados e 5 sofridos.Olhando aos registos estatísticos recentes, o CF Pachuca foi a primeira equipa a marcar em cinco dos últimos seis jogos, período no qual o marcador teve 3 ou mais golos. Quanto ao Mazathlan FC, leva três derrotas seguidas (uma vinda do torneio Clausura) e nos últimos quatro jogos sofreu sempre golos.Em relação ao confronto direto, em quatro dos últimos cinco jogos houve golos de ambas as equipas e um total de 3 ou superior. Note-se que o Mazathlan FC vai em cinco jogos seguidos a marcar ao CF Pachuca. No duelo disputado este ano, em fevereiro, o Pachuca venceu por 3-1.