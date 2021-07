CFR Cluj-CSU Craiova: Supertaça da Roménia em discussão

Arranca a temporada oficial na Roménia, com Cluj e Craiova a disputarem este domingo, a partir das 18 horas, a Supertaça do país, numa partida que colocará frente a frente o campeão e o vencedor da Taça do ano passado.



Já com um jogo oficial nas pernas - com triunfo sobre o Borac por 3-1 -, o Cluj realizou uma pré-temporada intensa antes disso, com duas vitórias, dois empates e uma derrota. Já o Craiova, ainda sem jogos oficiais esta temporada, perdeu três duelos e venceu apenas um na preparação.



Relativamente ao confronto direto, na época passada realizaram-se cinco jogos entre estas equipas, com duas vitórias do Cluj, uma do Craiova e dis empates. Como será desta vez, numa final?

CÓD 129 CFR Cluj 2.24 Empate 2.76 CSU Craiova 2.72