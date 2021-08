CFR Cluj-Young Boys: suíços já venceram os romenos no passado

CFR Cluj e Young Boys defrontam-se, esta terça-feira, em jogo a contar para a primeira mão da terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões, num encontro que colocará frente a frente equipas que se encontram em diferentes momentos de forma.

Nos últimos cinco jogos disputados, entre todas as competições em que as duas equipas se encontram atualmente inseridas, de notar que o CFR Cluj registou cinco vitórias consecutivas (U Craiova 1948, Lincoln Red Imps - por duas vezes -, Academica Clinceni e Chindia Targoviste), enquanto que os Young Boys somaram dois triunfos (Luzern e Slovan Bratislava) e três empates (Estrasburgo, Slovan Bratislava e Grasshoppers).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para a ligeira superioridade dos Young Boys, equipa que venceu um dos três duelos até ao momento disputados entre as duas formações, com os dois restantes embates a terminarem empatados, ambos com o resultado de 1-1.