Chapecoense-At. Mineiro: duelo de opostos no Brasileirão

Duelo de opostos no Brasileirão, com o último colocado Chapecoense a receber a visita do primeiro Atl. Mineiro, numa partida que colocará frente a frente duas formações separadas por incríveis 38 pontos.



Líder destacado, com 10 pontos para o segundo, o At. Mineiro está numa série de 14 jogos seguidos sem perder (em todas as provas) ainda que pelo meio tenha dito adeus à Libertadores - ao cair nas 'meias' perante o Palmeiras. Por outro lado, em cinco dos últimos sete duelos foi o Atlético a primeira equipa a marcar, sendo que apenas um dos últimos oito teve mais do que 3 golos no total.



Quanto à Chapecoense, apenas venceu um jogo até ao momento e leva cinco encontros consecutivos a sofrer - e sempre em primeiro. Ainda assim, apenas dois dos últimos oito duelos da equipa de Chapecó tiveram mais do que 3 golos.



Quanto ao confronto direto, a Chapecoense venceu dois dos últimos quatro duelos, sendo que o mais recente, da primeira volta, acabou em empate a um. O Atlético leva mesmo cinco jogos seguidos a sofrer golos diante desta equipa, tendo sido mesmo a primeira formação a encaixar em quatro deles.

CÓD 153 Chapecoense 6.8 Empate 3.95 Atl. Mineiro 1.41