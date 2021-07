Chapecoense-Corinthians: encontro da 10.ª ronda do Brasileirão

Encontro da 10.ª jornada do Brasileirão, com o penúltimo Chapecoense a receber a visita do Corinthians, o 13.º à entrada para esta ronda. Com 11 pontos, o Timão tem sido uma das equipas a desiludir, ao passo que os de Chapecó, de regresso à elite, vivem um retorno complicado, já que têm apenas 4 pontos e são uma das quatro equipas sem qualquer vitória.



Vinda de duas derrotas seguidas, a turma da casa leva seis encontros seguidos a sofrer golos, sendo que em cinco deles também marcou. Quanto ao Timão, não perdeu nenhum dos últimos cinco encontros, mas também vai em três duelos seguidos a empatar. Por outro lado, em oito dos últimos dez jogos o marcador teve menos do que 3 golos, sendo que cinco dos últimos sete tiveram golos de ambas as equipas.



Quanto ao confronto direto, estas duas equipas voltam a encontrar-se dois anos depois, sendo que nesse particular o Timão leva três vitórias consecutivas, sempre sem sofrer golos. Em oito dos últimos dez, refira-se, foi também a primeira formação a marcar.

CÓD 136 Chapecoense 3.38 Empate 2.9 Corinthians 2.02