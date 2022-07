Chapecoense-Grémio: colorado numa excelente fase

Em jogo da 21.ª jornada da Série B do Brasileirão, Chapecoense e Grémio encontram-se na noite desta terça-feira no Arena Condá, num duelo que colocará frente a frente o 14.º e o 2.º colocados, respetivamente.



Com 36 pontos, o Grémio entra em campo vindo numa sequência bastante positiva, com 15 jogos seguidos sem perder. Por outro lado, o tricolor foi a primeira equipa a marcar em cinco dos últimos seis jogos. Ainda falando em golos, apenas dois dos últimos dez encontros tiveram 3 ou mais golos no total final.



Quanto à Chapecoense, tem 22 pontos e tem vivido numa fase de altos e baixos, com três vitórias, um empate e seis derrotas nos últimos dez jogos. Em termos de golos, apenas dois dos últimos oito jogos tiveram 3 ou mais no total final, ao passo que em quatro dos últimos cinco os de Chapecó foram os primeiros a sofrer.



Em relação ao confronto direto, a Chapecoense venceu o encontro mais recente, disputado em abril, colocando na altura um ponto final numa sequência de seis jogos seguidos sem ganhar ao Grémio. Em termos de sequências estatísticas, em cinco dos últimos sete jogos o conjunto de Porto Alegre foi a primeira equipa a marcar e aquela que chegou ao intervalo na frente.

