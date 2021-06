Chapecoense-Internacional: visitados ainda não venceram

Duelo de eequipas da metade inferior da tabela do Brasileirão, com a Chapecoense a receber o Internacional num duelo da 6.ª jornada no qual tentará essencialmente alcançar a sua primeira vitória da época, depois de ter sofrido duas derrotas e ter somado três empates consecutivos.



A atuar em casa, a Chape foi a primeira equipa a sofrer em oito dos últimos dez jogos, sendo que nos últimos cinco foi a equipa que chegou ao descanso a perder em quatro ocasiões. Já o Inter, em 13.º, tem 5 pontos e vem de uma sequência de cinco partidas na qual apenas conseguiu uma vitória - há pelo meio um jogo da Copa do Brasil.



Quanto ao confronto direto, o registo mostra que apenas dois dos últimos oito jogos tiveram mais do que 3 golos. Quanto aos resultados, os últimos embates foram em 2019, com uma vitória para cada lado: 1-0 para o Inter, 2-0 para a Chapecoense.

CÓD 148 Chapecoense 3.7 Empate 3.18 Internacional 1.81