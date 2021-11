Chapecoense-Juventude-RS: visitantes procuram sair da zona de descida

Encontro da 32.ª jornada do Brasileirão, com um embate de equipas a viver épocas para esquecer. Os da casa, com 15 pontos em 31 jogos, estão já condenados a descer de divisão, ao passo que os visitantes, com 33 em 30 rondas, estão na zona de despromoção, mas ainda têm possibilidade de se salvar.



Olhando ao registo recente, a Chapecoense não venceu nenhum dos últimos onze jogos, sendo que em oito deles foi a primeira formação a sofrer golos.



Já o Juventude, não perdeu nenhum dos últimos três jogos, tendo na última dezena de partidas ganho dois, empatado quatro e perdido outros quatro. Em seis dos últimos oito jogos do Juventude, ambas as equipas marcaram golo.



Quanto ao confronto direto, este será o quarto jogo entre estas duas equipas, havendo por agora um empate total: uma vitória para cada lado (por 1-0) e um empate a um. Como será este quarto embate?

Por Record

Temas

juventude

chapecoense