Chapecoense-Londrina-PR: empatados na tabela da Série B do Brasileirão

CÓD 162 Chapecoense 2.05 Empate 2.85 Londrina-PR 3.4

Chapecoense e Londrina encontram-se esta sexta-feira na Arena Condá, num encontro que colocará frente a frente duas equipas igualadas na tabela da Série B do Brasileirão, ambas com 11 pontos.Com 3 vitórias, o Londrina está na frente nos critérios de desempate e está numa fase menos negativa em comparação com a Chapecoense. A equipa do Paraná venceu dois dos últimos cinco encontros (empatou um e perdeu os outros dois), sendo que no plano negativo leva oito jogos seguidos a sofrer.Quanto à Chapecoense, não vence há cinco partidas e em nenhum desses jogos conseguiu marcar - e, por isso, o registo global dos últimos 5 encontros é inferior a 3 golos.