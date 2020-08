Charleroi-Oostende: visitados motivados

Segue a disputa da segunda jornada do campeonato belga, com o favorito Charleroi a receber este sábado a visita do Oostende, num duelo que colocará frente a frente duas equipas que tiveram arranques distintos nesta Pro League.



Os da casa entraram a vencer, ao bater o Club Brugge por 1-0, ao passo que os visitantes, por seu turno, caíram em casa diante do Beerschot, perdendo por 2-.1 Um arranque distinto que confirma de certa forma a diferença entre ambas as equipas. Veja-se a estatística, que aponta a oito jogos seguidos do Oostende a sofrer - ainda que nos seis mais recentes também tenha marcado.



Quanto ao confronto direto, aí também há superioridade do Charleroi, com duas vitórias consecutivas, ambas na temporada passada, por 5-0 e 1-0. De resto, refira-se que o Charleroi marcou sempre ao Oostende nos últimos sete encontros. Irá a tendência repetir-se?

CÓD 119 Charleroi 1.33 Empate 3.83 Oostende 6.08