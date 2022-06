Charlotte-Austin: embate da MLS

Charlotte e Austin defrontam-se, na madrugada desta sexta-feira, a partir das 00:00 horas (horário de Portugal Continental), em jogo a contar para o campeonato norte-americano de futebol (Major League Soccer), num encontro que colocará frente a frente equipas que atuam em conferências distintas.

À entrada para esta ronda, o Charlotte posiciona-se no nono lugar da Conferência Este, com 20 pontos, fruto de seis vitórias, dois empates e nove derrotas, enquanto que o Austin se encontra no terceiro posto da Conferência Oeste, com 28 pontos, após somar oito triunfos, quatro empates e quatro desaires até ao momento no campeonato.

Nos últimos cinco jogos disputados, entre todas as competições em que as duas equipas se encontram atualmente inseridas, de notar que o Charlotte registou uma vitória (New York Red Bulls), um empate (Columbus Crew) e três derrotas (New York Red Bulls, Seattle Sounders e CF Montreal), ao passo que o Austin somou um triunfo (CF Montreal), dois empates (Orlando City e FC Dallas) e dois desaires (Los Angeles Galaxy e Pachuca).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para o facto de este ser o primeiro duelo de sempre entre as duas formações.