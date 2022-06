Charlotte FC - NY Red Bulls: primeiro jogo na MLS entre estas equipas

• Foto: Reuters

Segue a todo o gás a disputa da Major League Soccer. Este sábado, no Bank of America Stadium, Charlotte FC e NY Red Bulls encontram-se, numa partida da 15.ª jornada que colocará frente a frente o 8.º e o 4.º colocados, respetivamente.



Com 23 pontos, a formação visitante está numa melhor posição, chegando a este jogo vindo de duas vitórias seguidas, uma do campeonato e outra para a US Open Cup. Olhando aos últimos dez jogos, os Red Bulls apenas perderam um.



Quanto ao Charlotte FC, tem 16 pontos e nos últimos dois encontros foi derrotado. Tal como no caso de NY, também esta equipa disputou uma partida da US Open Cup. Nos últimos dez encontros, refira-se, o Charlotte FC venceu quatro, empatou um e perdeu cinco.



Em termos de estatísticas recentes, ambas as equipas sofreram golos nos últimos cinco jogos que disputaram, havendo também a curiosidade de nesses cinco encontros terem também marcado em quatro.



Na conta do confronto direto há apenas um jogo a destacar, a vitória dos NY Red Bulls, na US Open Cup, por 3-1, há duas semanas.

Por Record