Charlton-Brighton: visitantes de regresso à ação

Em jogo dos 'oitavos' da Taça da Liga inglesa, Charlton e Brighton encontram-se esta quarta-feira num duelo entre uma equipa da League One e uma outra da Premier League. Será, por isso, um confronto entre equipas com dois escalões entre si, mas que também vivem fases bem diferentes.



O Charlton 18.º na League One, acumula sete jogos sem ganhar, três derrotas consecutivas e 12 jogos a sofrer pelo menos um golo. Quanto ao Brighton, sétimo na Premier League, perdeu no jogo mais recente, mas vinha de três partidas a ganhar, uma delas diante do Arsenal, com vitória nesta mesma prova por 3-1. Em termos de golos, nos últimos seis jogos do Brighton houve sempre 3 ou mais golos, sendo que o Brighton sofreu sempre nesse período.



Quanto ao confronto direto, note-se que estas duas equipas não se defrontam de forma oficial desde 2015/16, época na qual o Brighton venceu em duas ocasiões: 3-2 e 3-1. Como será este reencontro?

