Chateauroux-Lens: em fases distintas

No fecho da 25.ª jornada da Ligue 2, Chateauroux e Lens encontram-se esta segunda-feira no Stade Gaston Petit, numa partida que colocará frente a frente duas formações a viver temporadas bem distintas.



Mais bem colocado, o Lens chega a este encontro com 47 pontos no segundo lugar e vindo de sete jogos seguidos sem perder, ao passo que os visitados, com 25 pontos, são 16.ºs e chegam a este encontro na sequência de dois desaires seguidos. Para piorar as contas, de notar que nas últimas cinco partidas o melhor que o Châteauroux conseguiu foram dois empates.



Quanto ao Lens, a atuar fora de casa vem de dois empates consecutivos, ainda que até seja uma equipa com bom registo fora de portas, já que somou um total de 20 pontos em 12 jogos.