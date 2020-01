Chaves-Leixões: flavienses procuram manter tendência

Separados por apenas 2 pontos na tabela da Segunda Liga, mas a viver fases recentes bem distintas, Chaves e Leixões encontram-se este sábado em duelo da 16.ª jornada da Segunda Liga, numa partida que colocará frente a frente o quinto e o sétimo colocados, respetivamente.



Vindos de duas vitórias consecutivas, ambas com César Peixoto no comando, os flavienses tentam chegar pela segunda vez esta época ao terceiro triunfo seguido na Liga, isto num duelo no qual terá pela frente uns matosinhenses que não vencem para o campeonato há dois meses. Ao todo já lá vão cinco encontros sem ganhar para os Lobos do Mar...



De notar, por fim, que o Chaves venceu os últimos seis jogos disputados entre estas duas equipas, tendo a última vitória do Leixões sido já em 2006/07, numa época onde, curiosamente, venceram os dois duelos disputados. Como será desta vez?