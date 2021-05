Chelsea-Arsenal: dérbi londrino anima noite na Premier League

Encontro de rivais londrinos na 36.ª jornada da Premier League, com o terceiro colocado Chelsea a receber a visita do Arsenal, o atual nono, que entra em campo com menos 12 pontos do que o seu rival da cidade.



Vindo de três vitórias seguidas e sete encontros sem perder, o Chelsea chega a este jogo moralizado pelo recente apuramento para a final da Liga dos Campeões, mas também pelo registo diante dos gunners, perante os quais não perde há dez jogos em Stamford Bridge. Por outro lado, na Premier League o Chelsea apenas sofreu golos num dos últimos oito jogos, sendo que também em apenas um dos últimos oito se viram pelo menos 3 golos no total do resultado.



Por outro lado, o Arsenal marcou pelo menos dois golos nos últimos três jogos disputados fora de casa, sendo que perante o Chelsea também conseguiu marcar pelo menos dois tentos nos últimos três embates.



Quanto ao confronto direto, apesar da estatística positiva que deixámos há pouco, note-se que o Chelsea leva três jogos sem ganhar ao Arsenal: há duas derrotas e um empate a reportar. Irá a tendência ser invertida?

CÓD 174 Chelsea 1.65 Empate 3.5 Arsenal 4.52