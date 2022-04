Chelsea-Arsenal: dia de dérbi londrino na Premier League

CÓD 169 Chelsea 1.82 Empate 3.42 Arsenal 4.01

Dia de dérbi londrino com muito em jogo esta quarta-feira, com um embate entre Chelsea e Arsenal no qual os blues jogam para cimentar o seu terceiro posto e os gunners trabalharão essencialmente para tentar saltar para a zona Champions.Em melhor posição, o Chelsea entra em campo com 62 pontos e vindo de três vitórias seguidas, incluindo uma que acabou por ser inglória em casa do Real Madrid, para a Liga dos Campeões. Os blues, por outro lado, foram a primeira equipa a marcar em cinco dos últimos seis jogos, sendo que em quatro dos últimos cinco o marcador final teve um total de 3 ou superior. Em termos individuais, Mateo Kovacic, Ben Chilwell e Callum Hudson-Odoi são baixas certas no encontro, ao passo que Ross Barkley está em dúvida.Em relação ao Arsenal, vem de três derrotas consecutivas, sendo que em quatro dos últimos cinco foi mesmo a primeira equipa a sofrer golo. Em termos individuais, Thomas Partey e Kieran Tierney são baixas certas, ao passo que Alexandre Lacazette e Takehiro Tomiyasu estão em dúvida.Quanto ao confronto direto, seis dos últimos oito jogos tiveram pelo menos 3 golos e ambas as equipas marcaram. Curiosamente as duas exceções foram nos dois jogos mais recentes, com a vitória do Arsenal por 1-0 em casa do Chelsea na época passada e o triunfo do Chelsea por 2-0 sobre o Arsenal.