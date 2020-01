Chelsea-Arsenal: jogo grande com direito a várias baixas de parte a parte

O Chelsea recebe, esta terça-feira, em Stamford Bridge, o Arsenal em jogo a contar para a 24.ª jornada da Premier League, num encontro em que ambas as equipas não se vão apresentar na máxima força.



Para este encontro, os gunners não vão poder contar com Aubameyang, Calum Chambers, Sead Kolasinac, Reiss Nelson e Kieran Tierney por lesão, enquanto que o Chelsea não poderá contar com o contributo de Ruben Loftus-Cheek, Christian Pulisic e Marco van Ginkel, também limitados.



Nos últimos cinco jogos disputados, os blues somaram dois triunfos (Arsenal e Burnley), um empate (Brighton) e duas derrotas (Southampton e Newcastle), ao passo que o Arsenal registou um triunfo (Manchester United), três empates (Bournemouth, Crystal Palace e Sheffield United) e uma derrota (Chelsea).



À entrada desta jornada, a equipa orientada por Frank Lampard posiciona-se na 4.ª posição da tabela classificativa, com 39 pontos, fruto de 12 vitórias, três empates e oito derrotas até ao momento para o campeonato, enquanto que os gunners, de Arteta, estão em 10.º lugar, com 29 pontos, após seis triunfos, onze empates e seis derrotas na prova.



Relativamente ao confronto direto entre as duas formações de Londres, destaque para dois triunfos do Arsenal - um deles na Internacional Champions Cup, torneio de pré-temporada - contra três do Chelsea.