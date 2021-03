Chelsea-Atlético Madrid: blues trazem vantagem da primeira mão

Chelsea e Atlético Madrid defrontam-se, esta quarta-feira, em jogo a contar para a segunda mão dos oitavos-de-final da Liga dos Campeões, num encontro em que os blues trazem uma vantagem forasteira de um golo, depois do triunfo por 0-1 no Wanda Metropolitano.

Nos últimos cinco jogos disputados, entre todas as competições em que as duas equipas se encontram atualmente inseridas, de notar que os blues registaram três vitórias (Atlético Madrid, Liverpool e Everton) e dois empates (Manchester United e Leeds United), enquanto que os colchoneros, de João Félix, somaram dois triunfos (Villarrreal e Athletic Bilbau), dois empates (Real Madrid e Getafe) e uma derrota (Chelsea).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para a superioridade do Chelsea, equipa que venceu dois dos últimos cinco duelos disputados entre as duas formações, com o Atlético Madrid a levar a melhor em apenas uma ocasião.