Chelsea-Bayern Munique: equipas desfalcadas em jogo da 1.ª mão dos 'oitavos' da Champions

O Chelsea recebe, esta terça-feira, o Bayern Munique em jogo a contar para a primeira mão dos oitavos-de-final da Liga dos Campeões, num encontro em que as duas formações terão algumas baixas confirmadas.



Para esta partida, os blues não poderão contar com o contributo de N'Golo Kante, Christian Pulisic e Marco van Ginkel, que estão lesionados, enquanto que Ivan Perisic e Niklas Sule são as baixas bávaras.



Nos últimos cinco jogos realizados, o Chelsea registou duas vitórias, dois empates e uma derrota, ao passo que o Bayern Munique somou quatro vitórias e um empate.



Relativamente ao confronto direto recente, destaque para três triunfos da formação alemã contra apenas dois dos londrinos.