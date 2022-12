Chelsea-Bournemouth: blues desesperam por uma vitória

Bastante carregado de jogadores ausentes, o Chelsea (9.º com 21 pontos, com 17 golos marcados e 17 sofridos) procura esta terça-feira dar uma sapatada na crise na tradicional jornada natalícia da Premier League.



Pela frente, os blues terão o Bournemouth, num jogo no qual tentarão travar uma sequência de três derrotas seguidas sem sequer marcar golos e ainda de sete partidas consecutivas a sofrer. Neste jogo, os blues não contarão com Wesley Fofana, N'Golo Kanté, Armando Broja, Mateo Kovacic e Hakim Ziyech, mas ainda têm Carney Chukwuemeka, Ruben Loftus-Cheek, Ben Chilwell e Kepa Arrizabalaga em dúvida,



Quanto ao Bournemouth, está na 14.ª posição, com 16 pontos, e neste jogo não contará com David Brooks, Neto, Jefferson Lerma, Marcus Tavernier e Ryan Fredericks. Vem de uma vitória na jornada anterior à paragem do campeonato, que permitiu travar uma sequência de quatro derrotas seguidas, mas na partida mais recente, disputada na semana passada, para a Taça da Liga, perdeu por 1-0 diante do Newcastle.



Em termos de confronto direto, o Chelsea acumula quatro partidas a sofrer diante do Bournemouth, sendo que em dois deles perdeu, num empatou e noutro perdeu.

