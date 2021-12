Chelsea-Brighton: terceiro contra nono na Premier League

CÓD 206 Chelsea 1.39 Empate 4.15 Brighton 6.7

Num encontro que, até ver, ainda segue planeado, Chelsea e Brighton encontram-se esta quarta-feira, numa partida que colocará frente a frente o terceiro e o nono colocados, respetivamente.Com 41 pontos, o Chelsea está em melhor posição, mas enfrenta este jogo com as baixas de Thiago Silva, N'Golo Kanté, Ben Chilwell, Kai Havertz e Timo Werner, sendo que chega a este duelo na sequência de seis jogos seguidos sem perder. Olhando a outros dados estatísticos, em apenas dois dos últimos nove jogos não houve golos de ambas as equipas.Quanto aos visitantes, têm 23 pontos em 17 partidas, sendo uma das sensações até ao momento do campeonato. Com cinco vitórias, oito empates e quatro derrotas até agora, a equipa de Brighton terá quatro baixas neste jogo (Jeremy Sarmiento, Lewis Dunk, Joël Veltman e Shane Duffy), sendo que no plano dos resultados o último jogo foi o único positivo dos últimos oito - onde conseguiu cinco empates e duas derrotas.Em relação ao confronto direto, o Chelsea leva nove jogos seguidos sem ganhar, sendo que em oito desses duelos foi a primeira equipa a marcar. Na época passada os blues ganharam por 3-1 fora de casa e depos empataram sem golos em casa. Como será desta vez?