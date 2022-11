Chelsea-Dínamo Zagreb: croatas ainda acreditam na Liga Europa

CÓD 110 Chelsea 1,31 Empate 5,2 Dínamo Zagreb 8,2

Já apurado para os oitavos-de-final da Liga dos Campeões, o Chelsea recebe esta quarta-feira a visita do Dínamo Zagreb, uma equipa que ainda sonha com o acesso à Liga Europa, pelo que o encontro promete não ser propriamente um passeio no parque para os londrinos - ainda que em termos concretos este duelo nada mude, já que o primeiro lugar está já garantido.Ainda assim, os blues entram em campo vindos de uma inesperada goleada sofrida aos pés do Brighton, num duelo no qual tudo de mal aconteceu à equipa de Graham Potter. Por isso, é provável que, ainda que com mudanças, os londrinos queiram demonstrar que esse jogo foi apenas um acidente de percurso. Olhando a registos recentes, o Chelsea leva três jogos a sofrer golo, sendo que em seis dos últimos oito conseguiu ser a primeira equipa a marcar. Do ponto de vista individual, Wesley Fofana, N'Golo Kanté, Kalidou Koulibaly e Reece James são baixas.Quanto ao Dínamo, que para chegar à Liga Europa tem de ganhar e esperar que o RB Salzburgo não pontue, neste jogo tentará voltar a ganhar depois de três jogos seguidos sem consegui-lo. A turma croata, que neste jogo não contará com Bosko Sutalo, leva já sete encontros seguidos a sofrer, sendo que nos seis mais recentes foi sempre a primeira equipa a encaixar.Em termos de confronto direto, note-se que o Dínamo Zagreb venceu o único duelo da história diante do Chelsea, por 1-0, numa partida que acabou por precipitar o despedimento de Thomas Tuchel e a entrada de Potter.