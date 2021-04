Chelsea-FC Porto: dragões com tarefa difícil mas não impossível

Chelsea e FC Porto voltam a encontrar-se esta quarta-feira, seis dias depois do encontro da primeira mão, para discutir a qualificação para as meias-finais da Liga dos Campeões, num encontro em que Sérgio Conceição já poderá contar com Sérgio Oliveira e Mehdi Taremi. O médio português e o avançado iraniano tinham sido afastados do duelo da primeira mão, também disputado em Sevilha, devido a acumulação de cartões amarelos.

Apesar do domínio demonstrado pelos dragões na primeira mão, a verdade é que foi o Chelsea que conseguiu marcar e sair na frente ao intervalo da eliminatória, graças a golos de Mason Mount e Ben Chillwell.

Nos últimos cinco jogos disputados, entre todas as competições em que as duas equipas se encontram atualmente inseridas, de notar que o Chelsea registou quatro vitórias (Paços de Ferreira, Sheffield United, FC Porto e Crystal Palace) e uma derrota (West Brom), ao passo que o FC Porto somou quatro triunfos (Paços de Ferreira, Portimonense, Santa Clara e Tondela) e um desaire (Chelsea).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para a superioridade do Chelsea, equipa que venceu quatro dos últimos cinco duelos entre as duas formações, com o FC Porto a levar a melhor em apenas uma ocasião.