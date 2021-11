Chelsea-Juventus: primeiro lugar do Grupo H para definir

CÓD 116 Chelsea 1.6 Empate 3.7 Juventus 5.2

Com o passaporte para os oitavos-de-final da Champions já carimbado, a Juventus visita esta terça-feira Stamford Bridge, para um duelo com o Chelsea no qual sabe de antemão que um empate basta para carimbar o primeiro posto do grupo rumo à próxima ronda da prova.Com 12 pontos, fruto de quatro vitórias em outros tantos jogos, a turma italiana entra em campo moralizada por uma campanha que tem sido imaculada em contraste com o que se vai vendo no campeonato, onde as vitórias são alternadas com empates ou derrotas. Ainda assim, a Vecchia Signora vem de três vitórias seguidas, duas delas na Serie A.Quanto ao Chelsea, leva nove duelos seguidos sem perder e sempre a entrar primeiro a marcar. A turma londrina conseguiu em sete desses jogos chegar ao descanso na frente do marcador. Curiosamente, a última derrota dos blues foi mesmo diante desta Juventus, em setembro, por 1-0.Note-se que a Juventus será a equipa mais desfalcada nesta partida, já que não poderá contar com quatro elementos - Federico Bernardeschi, Giorgio Chiellini, Mattia De Sciglio e Aaron Ramsey -, ao passo que no caso dos ingleses a única baixa é a de Mateo Kovacic.Note-se que no confronto direto, em cinco jogos, o Chelsea apenas venceu um, logo o primeiro, em 2009. De lá para cá, nos quatro restantes empatou dois e perdeu outros dois.