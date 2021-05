Chelsea-Leicester: blues querem a desforra pela final da Taça de Inglaterra

Chelsea e Leicester defrontam-se, esta terça-feira, em jogo a contar para a 37.ª e penúltima jornada da Premier League, num encontro em que a formação orientada pelo alemão Thomas Tuchel quererá, certamente, a desforra pela derrota na final da Taça de Inglaterra.

À entrada para esta ronda, o Chelsea posiciona-se no quarto lugar - o último com acesso direto à fase de grupos da Liga dos Campeões na próxima temporada -, com 64 pontos, fruto de 18 vitórias, dez empates e oito derrotas. Já o Leicester encontra-se um lugar acima na classificação (terceiro), com 66 pontos, após somar 20 triunfos, seis empates e 10 desaires até ao momento no campeonato.

Nos últimos cinco jogos disputados, entre todas as competições em que as duas equipas estiveram recentemente inseridas, de notar que o Chelsea registou três vitórias (duas em jogos da Premier League e uma para a Liga dos Campeões), frente a Fulham, Manchester City e Real Madrid, e duas derrotas (em jogos da Liga e da Taça de Inglaterra), diante de Arsenal e Leicester. Já o Leicester somou três triunfos (dois para o campeonato e um para a Taça de Inglaterra), sobre Crystal Palace, Manchester United e Chelsea, um empate com o Southampton (Premier League) e uma derrota na receção ao Newcastle (Premier League).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para a ligeira superioridade do Leicester, equipa que venceu dois dos últimos cinco duelos até ao momento disputados entre as duas formações, com o Chelsea a levar a melhor em apenas uma das três restantes ocasiões.