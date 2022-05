Chelsea-Leicester City: blues podem carimbar pódio final

CÓD 109 Chelsea 1.37 Empate 4.84 Leicester City 7.06

A poucos dias do fecho da temporada, Chelsea e Leicester City acertam esta quinta-feira calendário na Premier League, com um embate que colocará frente a frente o 3.º e o 9.º colocados, respetivamente.Com 70 pontos, os blues têm já garantida a Champions para a próxima temporada, sendo que em caso de triunfo podem igualmente carimbar o terceiro posto final do campeonato. Neste jogo sem Ben Chilwell e Callum Hudson-Odoi, o Chelsea tem Andreas Christensen, Thiago Silva, Kai Havertz e Timo Werner como dúvidas, chegando a esta partida vindo de uma derrota sempre dolorosa na final da Taça de Inglaterra.Quanto ao Leicester, vem de dois triunfos consecutivos, mas pouco ou nada pode melhorar na sua situação até final da época. Os foxes têm 48 pontos, estando a 3 do Wolves e a 8 do West Ham, a equipa que ocupa a derradeira posição de qualificação europeia. Neste jogo, a formação visitante tem como baixas Wilfred Ndidi, Ryan Bertrand e Nampalys Mendy, havendo ainda dúvidas quanto a Youri Tielemans, Ricardo Pereira e Hamza Choudhury.Em termos de confronto direto, o Chelsea venceu os últimos dois jogos diante do Leicester, o último dos quais em novembro, com um triunfo por 3-0 em casa dos foxes.