Chelsea-Leicester City: Taça de Inglaterra em disputa

Na luta direta pelo pódio na Premier League, Chelsea e Leicester City tentam este sábado conquistar o primeiro troféu da temporada, quando pelas 17h15 se defrontrarem em Wembley, na partida decisiva da Taça de Inglaterra. Será um embate entre duas equipas que estão a realizar épocas de bom nível, mas que nos jogos recentes têm tido alguns dissabores.



Em especial os foxes, que nos últimos dez perderam três e empataram um, ainda que no mais recente, em Old Trafford, tenha conseguido uma moralizadora vitória sobre o Man. United. Quanto ao Chelsea, perdeu dois dos últimos dez, incluíndo o mais recente, com desaire no dérbi com o Arsenal por 1-0.



Olhando a estatísticas, note-se que apenas um dos último nove jogos dos blues teve mais do que 3 golos, sendo que, olhando apenas à FA Cup, o Chelsea venceu dez dos últimos onze jogos, tendo ficado sem sofrer golos nos últimos três.



Quanto ao Leicester, vem de quatro jogos seguidos a sofrer golos - mas também a marcar -, sendo que em quatro dos últimos cinco o marcador teve sempre pelo menos 3 golos. Por outro lado, os foxes têm também um registo positivo, com oito vitórias nos últimos nove duelos desta competição.



Quanto ao confronto direto, o Leicester venceu o jogo mais recente, por 2-0, numa partida na qual se confirmou uma tendência vista em cinco dos últimos seis embates, com menos do que 3 golos no marcador final.

CÓD 101 Chelsea 1.88 Empate 3.38 Leicester City 3.87