Chelsea-Liverpool: blues e reds disputam a Taça de Inglaterra

Chelsea e Liverpool defrontam-se, este sábado, a partir das 16:45 horas (horário de Portugal Continental), em jogo a contar para a final da Taça de Inglaterra, num encontro que colocará frente a frente duas equipas que atravessam momentos completamente distintos nesta fase final da temporada.

Nos últimos cinco jogos disputados, entre todas as competições em que as duas equipas se encontram atualmente inseridas, de notar que o Chelsea registou duas vitórias (West Ham e Leeds United), dois empates (Manchester United e Wolverhampton) e uma derrota (Everton), enquanto que o Liverpool de Diogo Jota somou quatro triunfos (Villarreal - em duas ocasiões -, Newcastle e Aston Villa) e um empate (Tottenham).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para a ligeira superioridade do Liverpool, equipa que venceu dois dos últimos cinco duelos até ao momento disputados entre as duas formações, com o Chelsea a levar a melhor em apenas um dos outros três embates realizados durante esse mesmo período - todos os outros terminaram com um empate no marcador.