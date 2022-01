Chelsea-Liverpool: dia de jogo grande na Premier League

CÓD 105 Chelsea 2.55 Empate 3.29 Liverpool 2.54

Dia de jogo grande na Premier League, com o Chelsea a receber a visita do Liverpool, num encontro da 21.ª jornada que colocará frente a frente o segundo e o terceiro colocados na tabela do campeonato inglês. Com 42 pontos, o Chelsea entra em campo na frente da tabela, mas a verdade é que conta com mais um encontro disputado do que os reds, que entram nesta partida com apenas menos um ponto conquistado.Sem Ben Chilwell, Reece James, Kai Havertz e Timo Werner, o Chelsea procura nesta partida o seu oitavo encontro seguido sem perder - a última derrota foi a 4 de dezembro, diante do West Ham -, ainda que venha de um desapontante empate diante do Brighton, a um golo. Note-se que em termos estatísticos há dois dados a ter em conta: houve golos de ambas as equipas em oito dos últimos dez jogos do Chelsea e apenas um dos últimos cinco teve mais do que 3 golos.Quanto ao Liverpool, tem sete baixas (Divock Origi, Takumi Minamino, Thiago, Adrián, Harvey Elliott, Nathaniel Phillips e Andrew Robertson) e chega a este jogo vindo de uma derrota diante do Leicester. um encontro que ampliou o registo de jogos seguidos a sofrer para quatro e que confirmou uns reds permeáveis defensivamente, ao serem a primeira equipa a sofrer em cinco dos últimos seis jogos disputados.Quanto ao confronto direto, o primeiro destaque vai para os golos, já que apenas um dos últimos cinco encontros teve 3 ou mais no total do marcador. Foi assim na primeira volta, com o empate a um golo registado em Anfield, numa partida na qual o Chelsea acabou com dez elementos em face da expulsão de Reece James, ainda na primeira parte.